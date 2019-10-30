ПСЖ объявил о продлении контракта с Верратти

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ПСЖ объявил о продлении контракта с Верратти

Полузащитник Марко Верратти продлил контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Предыдущий договор между итальянским хавбеком и парижанами истекал в 2021 году.

26-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, сыграл 290 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 48 результативных передач.

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