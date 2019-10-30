ПСЖ объявил о продлении контракта с Верратти
Полузащитник Марко Верратти продлил контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.
Предыдущий договор между итальянским хавбеком и парижанами истекал в 2021 году.
26-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, сыграл 290 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 48 результативных передач.
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|Команда
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|Реймс
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|Анжер
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|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
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|Бордо
|11
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|Монако
|11
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|Сент-Этьен
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|Лион
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|Амьен
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|Страсбур
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|Дижон
|11
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