ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2024 года



ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом.



Новое соглашение футболиста с парижанами рассчитано до лета 2024 года.

Маркиньос играет в ПСЖ с 2013 года. За клуб он провел 270 матчей, забив 20 голов и сделав 7 ассистов. Вместе с парижанами 25-летний бразилец выиграл 19 трофеев.

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