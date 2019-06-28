ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike

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ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike

ПСЖ заключил рекордный спонсорный контракт с Nike.

Соглашение подписано до 2032 года. По данным L’Equipe, парижский клуб будет получать 80 миллионов евро за сезон - это самый крупнейший контракт между клубом и спонсором.

Ранее парижане получали около 25 миллионов в год.

Nike будет поставлять форму не только для мужской и женской футбольных команд, но также для гандбольного клуба.

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