ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike
ПСЖ заключил рекордный спонсорный контракт с Nike.
Соглашение подписано до 2032 года. По данным L’Equipe, парижский клуб будет получать 80 миллионов евро за сезон - это самый крупнейший контракт между клубом и спонсором.
Ранее парижане получали около 25 миллионов в год.
Nike будет поставлять форму не только для мужской и женской футбольных команд, но также для гандбольного клуба.
А еще: ПСЖ может снизить стоимость Неймара| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Трансфер де Лигта может обойтись "Ювентусу" в 80 миллионов евро
-
Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке Африки
-
ПСЖ объявил о заключении рекордного спонсорского контракта с Nike
-
1
Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
-
Матч "Бавария" - "Герта" откроет новый сезон чемпионата Германии
-
1
Почеттино: "Не я контролирую трансферы в "Тоттенхэме", а президент клуба"
-
СМИ: Де Росси согласовал контракт с "Фиорентиной"
-
4
Суарес: "Месси будет играть в сборной Аргентине, пока не выиграет что-то"
-
1
Юный фанат "МЮ": "Все игроки нашей команды - мусор"
-
1
Головин прилетел в Россию, чтобы сдать летнюю сессию
-
Валенсия вернулся в Эквадор и перешел в ЛДУ
-
"Ювентус" не может договориться с "Аяксом" по де Лигту
-
"Спартак" провел тренировку и показал ее глазами Ханни
-
1
Себальос: "Не хочу уходить из "Реала"
-
11
Бузова: "Фото в футболке "Реала" ничего не значит, я болею за "Барселону"
-
Уголовное дело по Кокорину и Мамаеву возвращено в суд
-
"Атлетико" представил Льоренте и вручил ему номер Родри
-
"Реал" собирается купить еще одного игрока этим летом
-
"Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"
-
Комбаров рассказал о чемпионском сезоне "Спартака" под руководством Карреры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27