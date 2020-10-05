ПСЖ объявил об аренде хавбека "Порту"

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ПСЖ объявил об аренде хавбека "Порту"

ПСЖ подписал полузащитника "Порту" Данилу Перейру, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний футболист присоединился к парижанам на правах аренды с правом последующего выкупа.

Португальский хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро, выбрал себе 15-й игровой номер.

Перейра выступал за "Порту" с 2015 года, сыграл 202 матча, забил 19 голов и сделал 8 ассистов.

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