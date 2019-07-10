ПСЖ объявил об уходе Мотты



ПСЖ расстался с итальянцем Тьяго Моттой, сообщает официальный сайт французского клуба.

С 2018 года Мотта являлся тренером юношеской команды ПСЖ U19, с которой занял второе место в группе А чемпионата Франции. Специалист сам принял решение покинуть клуб, чтобы пройти курс обучения и получить лицензию профессионального тренера.

В бытность футболистом 36-летний Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 годы. Ранее он играл за "Барселону", "Атлетико", "Дженоа" и "Интер". За сборную Италии сыграл 30 матчей и забил один гол.

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