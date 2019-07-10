ПСЖ объявил об уходе Мотты
ПСЖ расстался с итальянцем Тьяго Моттой, сообщает официальный сайт французского клуба.
С 2018 года Мотта являлся тренером юношеской команды ПСЖ U19, с которой занял второе место в группе А чемпионата Франции. Специалист сам принял решение покинуть клуб, чтобы пройти курс обучения и получить лицензию профессионального тренера.
В бытность футболистом 36-летний Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 годы. Ранее он играл за "Барселону", "Атлетико", "Дженоа" и "Интер". За сборную Италии сыграл 30 матчей и забил один гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
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|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
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|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27