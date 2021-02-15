ПСЖ объявил заявку на матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" в официальном Twitter огласила заявку на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".
В заявку французского клуба из-за травм не попали испанский защитник Хуан Бернат, аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария и бразильский форвард Неймар.
Заявка ПСЖ на матч с "Барселоной" выглядит так:
вратари: Навас, Рико, Летелье.
защитники: Флоренци, Баккер, Керер, Маркиньос, Диалло, Курзава, Кимпембе,
полузащитники: Паредес, Рафинья, Верратти, Данилу, Эррера, Мишю, Гейе, Сарабия,
нападающие: Мбаппе, Икарди, Кин,
Матч "Барселона" - ПСЖ состоится завтра, 16 февраля, и начнется в 23:00 мск.
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