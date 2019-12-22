ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1
ПСЖ дома обыграл "Амьен" в матче 19-го тура чемпионата Франции.
В параллельных встречах "Марсель" обыграл "Ним", "Реймс" сыграл вничью с "Лионом", "Страсбур" был сильнее "Сент-Этьена".
ПСЖ - "Амьен" - 4:1 (1:0)
Голы: Мбаппе, 10 - 1:0, Неймар, 46 - 2:0, Мбаппе, 65 - 3:0, Мендоса, 70 - 3:1, Икарди, 84 - 4:1
"Марсель" - "Ним" - 3:1 (0:0)
Голы: Алакуш, 46 (в свои ворота) - 1:0, Бенедетто, 65 - 2:0, Пайет, 81 - 3:0, Бриансон, 90+2 - 3:1.
"Монпелье" - "Брест" - 4:0 (2:0)
Голы: Лаборд, 13 - 1:0, Саванье, 30 (с пенальти) - 2:0, Лаборд, 56 - 3:0, Молле, 83 - 4:0.
"Страсбур" - "Сент-Этьен" - 2:1 (1:0)
Голы: Айорк, 22 - 1:0, Томассон, 62 - 2:0, Будебуз, 72 (с пенальти) - 2:1.
"Реймс" - "Лион" - 1:1 (1:1)
Голы: Тузар, 9 - 0:1, Кафаро, 44 (с пенальти) - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12