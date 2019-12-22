ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1

ПСЖ дома обыграл "Амьен" в матче 19-го тура чемпионата Франции.

В параллельных встречах "Марсель" обыграл "Ним", "Реймс" сыграл вничью с "Лионом", "Страсбур" был сильнее "Сент-Этьена".

ПСЖ - "Амьен" - 4:1 (1:0)

Голы: Мбаппе, 10 - 1:0, Неймар, 46 - 2:0, Мбаппе, 65 - 3:0, Мендоса, 70 - 3:1, Икарди, 84 - 4:1

"Марсель" - "Ним" - 3:1 (0:0)

Голы: Алакуш, 46 (в свои ворота) - 1:0, Бенедетто, 65 - 2:0, Пайет, 81 - 3:0, Бриансон, 90+2 - 3:1.

"Монпелье" - "Брест" - 4:0 (2:0)

Голы: Лаборд, 13 - 1:0, Саванье, 30 (с пенальти) - 2:0, Лаборд, 56 - 3:0, Молле, 83 - 4:0.

"Страсбур" - "Сент-Этьен" - 2:1 (1:0)

Голы: Айорк, 22 - 1:0, Томассон, 62 - 2:0, Будебуз, 72 (с пенальти) - 2:1.

"Реймс" - "Лион" - 1:1 (1:1)

Голы: Тузар, 9 - 0:1, Кафаро, 44 (с пенальти) - 1:1.

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