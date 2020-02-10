ПСЖ обыграл "Лион" в чемпионате Франции. Команды забили 6 голов на двоих
ПСЖ обыграл "Лион" в матче чемпионата Франции.
В составе победителей голами отметились Анхель ди Мария и Килиан Мбаппе и Эдисон Кавани. Еще один гол забил игрок "Лиона" в свои ворота.
ПСЖ - "Лион" - 4:2 (3:0)
Голы: Ди Мария, 22 - 1:0, Мбаппе, 38 - 2:0, Марсал, 47 (в свои ворота) - 3:0, Терье, 52 - 3:1, Дембеле, 59 - 3:2, Кавани, 79 - 4:2
ПСЖ: Навас, Менье, Керер, Кимпембе, Курзава, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Дракслер (Сарабия, 65), Икарди (Кавани, 76), Мбаппе.
"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Марсал (Тете, 56), Денайер, Тузар, Тиаго Мендес, Терье (Траоре, 77), Ауар, Шерки (Токо-Экамби, 56), Дембеле.
ПСЖ - лидер чемпионата Франции. "Лион" располагается на 9 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13