ПСЖ обыграл "Лион" в чемпионате Франции. Команды забили 6 голов на двоих

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ПСЖ обыграл "Лион" в чемпионате Франции. Команды забили 6 голов на двоих

ПСЖ обыграл "Лион" в матче чемпионата Франции.

В составе победителей голами отметились Анхель ди Мария и Килиан Мбаппе и Эдисон Кавани. Еще один гол забил игрок "Лиона" в свои ворота.

ПСЖ - "Лион" - 4:2 (3:0)

Голы: Ди Мария, 22 - 1:0, Мбаппе, 38 - 2:0, Марсал, 47 (в свои ворота) - 3:0, Терье, 52 - 3:1, Дембеле, 59 - 3:2, Кавани, 79 - 4:2

ПСЖ: Навас, Менье, Керер, Кимпембе, Курзава, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Дракслер (Сарабия, 65), Икарди (Кавани, 76), Мбаппе.

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Марсал (Тете, 56), Денайер, Тузар, Тиаго Мендес, Терье (Траоре, 77), Ауар, Шерки (Токо-Экамби, 56), Дембеле.

ПСЖ - лидер чемпионата Франции. "Лион" располагается на 9 позиции.

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