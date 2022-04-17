ПСЖ обыграл "Марсель" в Лиге 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 2:1.
Победу парижанам принесли голы Неймара и Килиана Мбаппе. В составе гостей отличился Дуе Чалета-Цар.
ПСЖ, набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 59 очками остался на второй позиции.
ПСЖ – "Марсель" - 2:1 (2:1)
Голы: Неймар, 12 - 1:0, Чалета-Цар, 31 - 1:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 2:1
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Вейналдум, 81), Данилу Перейра, Верратти (Рамос, 88), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 90).
"Марсель": Лопес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90), Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе (Дьенг, 81), Ронжье (Лирола, 77), Пайет, Жерсон, Ундер (Харит, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13