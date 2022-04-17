ПСЖ обыграл "Марсель" в Лиге 1

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ПСЖ обыграл "Марсель" в Лиге 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 2:1.

Победу парижанам принесли голы Неймара и Килиана Мбаппе. В составе гостей отличился Дуе Чалета-Цар.

ПСЖ, набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 59 очками остался на второй позиции.

ПСЖ – "Марсель" - 2:1 (2:1)
Голы: Неймар, 12 - 1:0, Чалета-Цар, 31 - 1:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 2:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Гуйе (Вейналдум, 81), Данилу Перейра, Верратти (Рамос, 88), Месси, Неймар, Мбаппе (Икарди, 90).

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90), Салиба, Луан Перес, Камара, Гендузи, Гуйе (Дьенг, 81), Ронжье (Лирола, 77), Пайет, Жерсон, Ундер (Харит, 46).

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