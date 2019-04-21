ПСЖ обыграл "Монако" благодаря хет-трику Мбаппе

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ПСЖ обыграл "Монако" благодаря хет-трику Мбаппе

В 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ добился победы над "Монако" со счетом 3:1. Победу парижскому клубу принес Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик. В концовке встречи единственный гол монегасков забил Александр Головин.

Напомним, что ПСЖ уже обеспечил себе чемпионский титул. "Монако" остался на 16-м месте, опережая зону вылета на четыре очка.

ПСЖ – "Монако" - 3:1 (2:0)
Голы: Мбаппе, 15 - 1:0, Мбаппе, 38 - 2:0, Мбаппе, 55 - 3:0, Головин, 80 - 3:1

ПСЖ: Ареоля, Курзава (Неймар, 46), Дагба, Керер, Дани Алвес, Диаби, Паредес (Кавани, 73), Кимпембе, Верратти (Дракслер, 76), Маркиньос, Мбаппе.

"Монако": Субашич (Бенальо, 13), Хенрихс, Бадиашиле, Глик, Балло, Рони Лопеш, Головин, Желсон Мартинш, Адриен Силва, Жемерсон (Ахолу, 66), Фалькао (Винисиус, 46).

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