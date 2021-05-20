ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции

Фото: twitter.com/psg_inside

В финале Кубка Франции ПСЖ одержал победу над "Монако".

Победу парижанам принесли голы Мауро Икарди и Килиана Мбаппе. Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле весь матч.

Для ПСЖ это 14-я победа в турнире, что является лучшим показателем в истории турнира.

"Монако" - ПСЖ 0:2

Голы: Икарди, 19 - 0:1, Мбаппе, 81 - 0:2

"Монако": Маецки, Дисаси (Бадиашиле, 74), Марипан, Сидибе, Агиляр (Диатта, 46), Головин, Тчуамени, Фофана (Желсон Мартинш, 60), Кайо Энрике, Бен-Йеддер (Йоветич, 60), Фолланд (Фабрегас, 74).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 68), Маркиньос, Диалло, Керер, Данилу Перейра, Паредес (Эррера, 79), Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 90), Икарди (Кин, 79), Мбаппе.

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