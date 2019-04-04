ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции
ПСЖ обыграл "Нант" в полуфинале Кубка Франции (3:0). Победу парижанам помогли принести Марко Верратти, Кильян Мбаппе и Дани Алвес.
В финале парижских клуб встретится с "Ренном". Встреча состоится 27 апреля.
ПСЖ - "Нант" - 3:0 (1:0)
Голы: Верратти, 29 - 1:0, Мбаппе, 85 (с пенальти) - 2:0, Дани Алвес, 90+2 - 3:0.
ПСЖ: Ареола, Тиагу Силва, Кюрзава (Дани Алвес, 77), Бернат, Маркиньюс (Паредес, 45+2), Кимпембе, Керер, Верратти, Шупо-Мотинг (Дракслер, 77), Мбаппе, Диаби.
"Нант": Тэтэрушану, Фабиу да Силва (Лимбомб, 86), Паллуа, Ие, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре (Мутуссами, 89), Ронжье, Лукас Эванжелиста (Уорис, 60), Жиротто, Кулибали.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
|30
|48
|6
|Реймс
|30
|46
|7
|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
|44
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|29
|41
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|29
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|30
|22
|20
|Дижон
|30
|21