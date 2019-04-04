ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции

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ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции

ПСЖ обыграл "Нант" в полуфинале Кубка Франции (3:0). Победу парижанам помогли принести Марко Верратти, Кильян Мбаппе и Дани Алвес

В финале парижских клуб встретится с "Ренном". Встреча состоится 27 апреля.

ПСЖ - "Нант" - 3:0 (1:0)

Голы: Верратти, 29 - 1:0, Мбаппе, 85  (с пенальти) - 2:0, Дани Алвес, 90+2 - 3:0. 

ПСЖ: Ареола, Тиагу Силва, Кюрзава (Дани Алвес, 77), Бернат, Маркиньюс (Паредес, 45+2), Кимпембе, Керер, Верратти, Шупо-Мотинг (Дракслер, 77), Мбаппе, Диаби.

"Нант": Тэтэрушану, Фабиу да Силва (Лимбомб, 86), Паллуа, Ие, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре (Мутуссами, 89), Ронжье, Лукас Эванжелиста (Уорис, 60), Жиротто, Кулибали.

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