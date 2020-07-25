ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" и выиграл Кубок Франции

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ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" и выиграл Кубок Франции

ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" в финале Кубка Франции.

Победный гол забил нападающий парижан Неймар в начале первого тайма.

ПСЖ - "Сент-Этьен" - 1:0 (1:0)

Голы: Неймар, 14 - 1:0

ПСЖ: Навас, Керер (Дагба, 20), Маркиньос, Тиаго Силва, Баккер, Гуйе, Ди Мария, Паредес (Верратти, 75), Икарди, Мбаппе (Сарабия, 33), Неймар.

"Сент-Этьен": Мулен, Колодзейчак, Перрен, Дебюши (Крассо, 83), Масон (Мукуди, 34), Мвила, Камара (Неу Нупа, 46), Будебуз (Норден, 75), Буанга, Амума (Хазри, 46), Фофана.

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции в 13-й раз.

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