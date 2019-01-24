ПСЖ обыграл "Страсбург" и прошел в 1/8 финала Кубка Франции
ПСЖ обыграл "Страсбур" в матче 1/16 финала Кубка Франции. Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс".
В составе хозяев отличились нападающий Эдинсон Кавани и аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, которые забили на 4-й и 80-й минутах соответственно.
ПСЖ - "Страсбург" - 2:0.
Голы: Кавани, 4 - 1:0, Ди Мария, 80 - 2:0.
ПСЖ - Ареоля, Керер, Маркиньос, Бернат, Тиаго Силва, Дракслер, Ди Мария(Нкунку, 86), Шупо-Мотинг (Хесе, 90), Дани Алвес, Неймар (Диаби, 62), Кавани.
"Страсбур" - Зельс, Кароль (Лала, 45), Аанеба, Ндур, Мартинес, Лиэнар, Гонсалвес, Земземи, Грансир, Да Кошта (Karamoko, 81), Мотиба (Зои, 66).
Таким образом,ПСЖ вышел в 1/8 финала турнира, а "Страсбур" из Кубка Франции вылетел.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14