ПСЖ обыграл "Страсбург" и прошел в 1/8 финала Кубка Франции

ПСЖ обыграл "Страсбур" в матче 1/16 финала Кубка Франции. Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс".

В составе хозяев отличились нападающий Эдинсон Кавани и аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, которые забили на 4-й и 80-й минутах соответственно.

ПСЖ - "Страсбург" - 2:0.

Голы: Кавани, 4 - 1:0, Ди Мария, 80 - 2:0.

ПСЖ - Ареоля, Керер, Маркиньос, Бернат, Тиаго Силва, Дракслер, Ди Мария(Нкунку, 86), Шупо-Мотинг (Хесе, 90), Дани Алвес, Неймар (Диаби, 62), Кавани.

"Страсбур" - Зельс, Кароль (Лала, 45), Аанеба, Ндур, Мартинес, Лиэнар, Гонсалвес, Земземи, Грансир, Да Кошта (Karamoko, 81), Мотиба (Зои, 66).

Таким образом,ПСЖ вышел в 1/8 финала турнира, а "Страсбур" из Кубка Франции вылетел.

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