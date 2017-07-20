ПСЖ обыгрывает "Рому" в серии пенальти в первом туре Международного кубка чемпионов

Римская "Рома" в матче первого тура Международного кубка чемпионов встретилась с его действующим победителем французским ПСЖ. Итальянцы в это межсезонье существенно обновили состав, однако в стартовом составе на отчетный матч вышли только три новичка - Морено, Гоналон и Пеллегрини. Также относительными новичками можно считать Переса и Жуана. Бразильцы играли в "Роме" в прошлом сезоне на правах аренды, а затем римляне в межсезонье выкупили их контракты. У ПСЖ состав был более привычным. Парижане не слишком активны на рынке, у них лишь один известный новичок – Дани Алвес.

В начале матча была довольно равная игра, однако затем обозначилось преимущество ПСЖ, который благодаря ошибкам обороны "Ромы" довольно часто подходил к воротам Алиссона. Лукас Моура не попал в створ с нескольких метров после подачи углового, но при этом арбитр усмотрел фол со стороны бразильца. Также неплохую возможность выйти на ударную позицию упустил Хесе, которому подарил мяч Жуан, но испанец так и не смог сместиться с фланга в центр и пробить по воротам. Жуана подстраховал Манолас.

В середине тайма игра успокоилась, команды снизили скорость, и до опасных моментов дело не доходило. "Рома" пыталась проводить свои атаки, но ничего опасного у ворот Ареола так и не создала. Французам же улыбнулась удача на 36 минуте. Хесе не сумел пробить по воротам, войдя в штрафную, однако успел отдать пас на Маркиньоса, который подхватил мяч и как заправский форвард четко переиграл в ближнем бою Аллисона. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе ПСЖ.

Во втором тайме "Рома" провела серию замен и заметно активизировалась. В начале второго тайма Дани Алвес с нарушением правил остановил проход Перотти. Арбитр мог поставить если не пенальти, то хотя бы опасный штрафной на линии, однако его свисток промолчал. "Рома", тем не менее, рук не опустила, за что была вознаграждена на 61 минуте. Жерсон вырезан мяч на левый край штрафной, Алвес упустил Садика, который одним касанием принял игровой снаряд, а затем попал точно между ног Ареола. Через пять минут уже Де Росси мог зажечь свою фамилию на табло, однако Аллисон вытащил мяч из-под перекладины после удара итальянца со штрафного.

ПСЖ проснулся лишь после серии своих замен. Три момента упустил Блез Матюиди. Сначала он вышел фактически один на один с вратарем, но пробил выше ворот, затем получил пас в штрафной от Огустена и снова не попал в створ, а на последних секундах должен был забивать, приняв скрытую передачу от Бернеда. Блез пробивал в ближний угол с правого края вратарской, однако пробил мимо ворот.

Команды не смогли выявить победителя в основное время и были вынуждены пробивать пенальти. Парижане все свои попытки реализовали, а вот у "Ромы" мимо ворот пробил Жерсон. ПСЖ набирает два очка, а римляне – одно.

"Рома" – ПСЖ - 1:1 (3:5 по пенальти)

Голы: Маркиньос, 36 – 0:1; Садик, 60 – 1:1.

"Рома": Аллисон, Перес, Морено (Кастан, 46), Манолас (Фацио, 46), Жуан (Сек, 84), Пеллегрини (Туминелло, 46), Стротман (Наинголлан, 46), Гоналон (Де Росси, 61), Перотти, Итурбе (Жерсон, 46), Джеко (Садик, 46).

ПСЖ: Ареола, Курзава (Юри, 68), Маркиньос, Силва (Кимпембе, 46), Алвес (Нкунку, 68), Ло Сельсо (Бернед, 83), Мотта (Каллигари, 68), Рабио (Матюиди, 46), Пасторе (Гуэдеш, 68), Лукас, Хесе (Эдуард, 83).

Вячеслав Горбачев

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