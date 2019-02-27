ПСЖ обзаведётся фарм-клубом в Лиге 2

ПСЖ обзаведётся фарм-клубом во французской Лиге 2, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, парижане близки к достижению договорённости о сотрудничестве с "Орлеаном".

Столичный клуб будет отправлять своих молодых футболистов в аренду в команду, которая базируется всего в 130 километрах к юго-западу от Парижа.

По итогам 26 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1, имея в своём активе 68 очков. Кроме того, у подопечных Томаса Тухеля есть матч в запасе.

Что касается "Орлеана", то они идут на восьмом месте в Лиге 2 - 37 очков в 26 турах.

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