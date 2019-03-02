ПСЖ обзавелся новым спонсором

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ПСЖ обзавелся новым спонсором

ПСЖ подписал новое спонсорское соглашение.

Как сообщает Le Parisien, новым спонсором клуба стала компания Accor Live Limitless, специализирующаяся на гостиничном бизнесе. Отмечается, что по условиям сделки ПСЖ ежегодно будет получать 60 миллионов евро.

Отметим, что символика Accor Live Limitless заменит Fly Emirates на форме команды.

После 26 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1 опережая "Лилль" на 17 очков.

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