ПСЖ обжаловал жёлтую карточку Рабьо в матче с "Реалом"

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ПСЖ обжаловал жёлтую карточку Рабьо в матче с "Реалом"

ПСЖ обжаловал жёлтую карточку полузащитника Адриана Рабьо в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

Напомним, что хавбек парижан получил предупреждение за фол на Луке Модриче, однако позднее выяснилось, что хорват симулировал.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит апелляцию французского клуба на заседании 22 февраля.

Напомним, что первый матч между "Реалом" и ПСЖ завершился победой "сливочных" со счётом 3:1. Ответная встреча состоится 6 марта. | http://soccernews.ru

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