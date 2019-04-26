ПСЖ обжалует наказание Неймара

ПСЖ будет подавать апелляцию на решение УЕФА по нападающему Неймару. Об этом сообщает RMC.

Ранее стало известно, что бразильского футболиста дисквалифицировали на три еврокубковых матча за то, что он оскорбил судей после встречи парижан с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Le Paris Saint-Germain a décidé de faire appel de la sanction de Neymar #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) 26 апреля 2019 г.

Исходя из дисквалификации, футболист не сможет помочь ПСЖ в трех играх группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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