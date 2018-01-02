ПСЖ оценивает Гедеша в 40 миллионов евро

ПСЖ согласен расстаться с португальским полузащитником Гонсалу Гедешем, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб хочет получить футболиста за 40 миллионов евро.

Главным претендентом на игрока является "Валенсия", за которую он сейчас играет на правах аренды. Также им интересуется "Арсенал".

В этом сезоне 21-летний Гедеш провел за испанцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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