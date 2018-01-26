ПСЖ оценивает Лукаса Моуру в 25 миллионов евро

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ПСЖ оценивает Лукаса Моуру в 25 миллионов евро

ПСЖ готов расстаться с бразильским полузащитником Лукасом Моурой, сообщает RMC.

По сведениям издания, парижский клуб хочет получить за футболиста не менее 25 миллионов евро. Хавбек также готов покинуть клуб, так как на него не рассчитывает наставник парижан Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что 25-летний Моура хочет перейти в "Тоттенхэм".

Не пропустите: Лукас Моура готов перейти в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

 

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