ПСЖ одержал 11 победу подряд в Лиге 1

Теги псжмарсель

ПСЖ одержал 11 победу подряд в Лиге 1

В матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде одержал сложную победу над "Марселем" со счетом 1:0. Счет в середине второго тайма открыл Килиан Мбаппе, а на пятой компенсированной минуте преимущество парижан закрепил Юлиан Дракслер.

Эта победа стала для ПСЖ 11-й в 11 матчах, и парижский клуб с 33 очками занимает первое место в Лиге 1. "Марсель" находится на пятой позиции, имея в активе 19 очков.

"Марсель" – ПСЖ - 0:2 (0:0)
Голы: Мбаппе, 65 - 0:1, Дракслер, 90+5 - 0:2

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Амави, Пайет, Сансон (Радонич, 73), Окампос (Митроглу, 85), Луис Густаво, Товен (Жермен, 72), Стротман, Камара.

ПСЖ: Ареоля, Керер, Бернат, Менье, Маркиньос, Верратти, Нсоки, Дракслер, Ди Мария (Рабьо, 79), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 62), Неймар.

Не пропустите: Соперник "Зенита" в Лиге Европы "Бордо" проиграл в Лиге 1. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 20 56
2 Лилль Лилль 22 43
3 Лион Лион 22 40
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 22 35
6 Монпелье Монпелье 21 35
7 Ницца Ницца 22 34
8 Марсель Марсель 21 31
9 Реймс Реймс 22 31
10 Ренн Ренн 22 30
11 Ним Ним 22 29
12 Бордо Бордо 21 28
13 Тулуза Тулуза 22 26
14 Анжер Анжер 22 24
15 Нант Нант 21 23
16 Дижон Дижон 21 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Амьен Амьен 22 18
19 Монако Монако 22 15
20 Генгам Генгам 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов