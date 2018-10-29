ПСЖ одержал 11 победу подряд в Лиге 1

В матче 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде одержал сложную победу над "Марселем" со счетом 1:0. Счет в середине второго тайма открыл Килиан Мбаппе, а на пятой компенсированной минуте преимущество парижан закрепил Юлиан Дракслер.

Эта победа стала для ПСЖ 11-й в 11 матчах, и парижский клуб с 33 очками занимает первое место в Лиге 1. "Марсель" находится на пятой позиции, имея в активе 19 очков.

"Марсель" – ПСЖ - 0:2 (0:0)

Голы: Мбаппе, 65 - 0:1, Дракслер, 90+5 - 0:2

"Марсель": Манданда, Сарр, Рами, Амави, Пайет, Сансон (Радонич, 73), Окампос (Митроглу, 85), Луис Густаво, Товен (Жермен, 72), Стротман, Камара.

ПСЖ: Ареоля, Керер, Бернат, Менье, Маркиньос, Верратти, Нсоки, Дракслер, Ди Мария (Рабьо, 79), Шупо-Мотинг (Мбаппе, 62), Неймар.

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