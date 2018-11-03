ПСЖ одержал дежурную победу над "Лиллем"

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ПСЖ одержал дежурную победу над "Лиллем"

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал победу над "Лиллем". Парижане добывают очередную победу в чемпионате и доводят свою победную серию до 12 матчей. Победу ПСЖ оформили главные звезды клуба Неймар и Килиан Мбаппе, за гостей с пенальти забил их главный бомбардир Николя Пепе. ПСЖ набрав максимум очков продолжает лидировать в Лиге 1, увеличив разрыв от второго места до 11 очков.

ПСЖ - "Лилль" 2:1

Голы: Мбаппе, 70 - 1:0, Неймар, 84 - 2:0, Пепе (пен), 90 - 2:1

ПСЖ: Буффон, Тиаго Силва, Керер, Бернат (Диаби, 90), Маркиньос (Нсоки, 90), Дракслер, Верратти (Рабьо, 90), Ди Мария, Менье, Неймар, Мбаппе.

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Фонте, Челик, Балло, Иконе (Луис Араужо, 76), Тиаго Мендес, Пепе, Шека (Сумаре, 82), Бамба, Рафаэл Леау (Руй Фонте, 53).

Предупреждения: Балло (1), Бернат (19), Тиаго Мендес (46), Верратти (54), Челик (56).

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2 Лилль 12 25
3 Монпелье 11 22
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6 Сент-Этьен 11 17
7 Страсбур 11 16
8 Бордо 11 14
9 Реймс 11 14
10 Ницца 11 14
11 Тулуза 11 13
12 Анжер 11 12
13 Нант 11 12
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