ПСЖ одержал победу в дебютном матче Месси
В матче 4-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Реймс" со счетом 2:0.
Победу парижскому клубу принес дубль Килиана Мбаппе. Новичок ПСЖ Лионель Месси вышел на поле на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.
ПСЖ, набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с тремя очками остался на 17-й позиции.
"Реймс" – ПСЖ - 0:2 (0:1)
Голы: Мбаппе, 16 - 0:1, Мбаппе, 63 - 0:2
"Реймс": Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81), Мбуку (Бериша, 46).
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13