ПСЖ одержал победу в дебютном матче Месси

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл "Реймс" со счетом 2:0.

Победу парижскому клубу принес дубль Килиана Мбаппе. Новичок ПСЖ Лионель Месси вышел на поле на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.

ПСЖ, набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с тремя очками остался на 17-й позиции.

"Реймс" – ПСЖ - 0:2 (0:1)

Голы: Мбаппе, 16 - 0:1, Мбаппе, 63 - 0:2

"Реймс": Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81), Мбуку (Бериша, 46).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе.

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