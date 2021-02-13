ПСЖ одержал сложную победу в Лиге 1

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:1. Победу парижскому клубу принесли голы Юлиана Дракслера и Мойзе Кина. В составе гостей отличился Рони Лопеш.

ПСЖ, набрав 54 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" (29) осталась на 13-й позиции.

ПСЖ – "Ницца" - 2:1 (1:0)

Голы: Дракслер, 22 - 1:0, Рони Лопеш, 50 - 1:1, Кин, 76 - 2:1

ПСЖ: Навас, Курзава (Баккер, 77), Керер, Кимпембе, Маркиньос, Гуйе, Паредес (Данилу Перейра, 83), Дракслер (Сарабия, 77), Мбаппе, Кин (Эррера, 83), Икарди.

"Ницца": Бенитес, Салиба, Камара, Пельмар, Тодибо, Ле-Мелу, Будауи, Клод-Морис, Рони Лопеш, Гуири, Маолида.

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