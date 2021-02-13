ПСЖ одержал сложную победу в Лиге 1
В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 2:1. Победу парижскому клубу принесли голы Юлиана Дракслера и Мойзе Кина. В составе гостей отличился Рони Лопеш.
ПСЖ, набрав 54 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ницца" (29) осталась на 13-й позиции.
ПСЖ – "Ницца" - 2:1 (1:0)
Голы: Дракслер, 22 - 1:0, Рони Лопеш, 50 - 1:1, Кин, 76 - 2:1
ПСЖ: Навас, Курзава (Баккер, 77), Керер, Кимпембе, Маркиньос, Гуйе, Паредес (Данилу Перейра, 83), Дракслер (Сарабия, 77), Мбаппе, Кин (Эррера, 83), Икарди.
"Ницца": Бенитес, Салиба, Камара, Пельмар, Тодибо, Ле-Мелу, Будауи, Клод-Морис, Рони Лопеш, Гуири, Маолида.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13