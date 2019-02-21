ПСЖ одержал третью победу в чемпионате Франции

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил "Монпелье". Победу парижскому клубу принесли голы Левена Курзава, Анхеля Ди Марии, Кристофера Нкунку, Килиана Мбаппе, а также автогол Виторино Илтона. Единственный гол гостей на счету Флорана Молле.

Благодаря этой победе ПСЖ увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 15 очков. "Монпелье" остался на шестом месте.

ПСЖ – "Монпелье" - 5:1 (2:1)

Голы: Курзава, 13 - 1:0, Молле, 31 - 1:1, Ди Мария, 45 - 2:1, Нкунку, 73 - 3:1, Илтон, 78 (автогол) - 4:1, Мбаппе, 79 - 5:1

ПСЖ: Буффон, Дани Алвес (Дагба, 77), Керер (Диаби, 83), Кимпембе, Курзава, Дракслер, Верратти, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 68), Нкунку, Маркиньос, Мбаппе.

Монпелье: Лекомт, Агиляр, Конгре, Педру Мендеш (Коцца, 19), Ойонго, Скири, Ле Таллек (Ласн, 81), Молле, Илтон, Лаборд (Самбия, 74), Шкулетич.

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