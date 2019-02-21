ПСЖ одержал третью победу в чемпионате Франции

Теги псжмонпелье

ПСЖ одержал третью победу в чемпионате Франции

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил "Монпелье". Победу парижскому клубу принесли голы Левена Курзава, Анхеля Ди Марии, Кристофера Нкунку, Килиана Мбаппе, а также автогол Виторино Илтона. Единственный гол гостей на счету Флорана Молле.

Благодаря этой победе ПСЖ увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 15 очков. "Монпелье" остался на шестом месте.

ПСЖ – "Монпелье" - 5:1 (2:1)
Голы: Курзава, 13 - 1:0, Молле, 31 - 1:1, Ди Мария, 45 - 2:1, Нкунку, 73 - 3:1, Илтон, 78 (автогол) - 4:1, Мбаппе, 79 - 5:1

ПСЖ: Буффон, Дани Алвес (Дагба, 77), Керер (Диаби, 83), Кимпембе, Курзава, Дракслер, Верратти, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 68), Нкунку, Маркиньос, Мбаппе.

Монпелье: Лекомт, Агиляр, Конгре, Педру Мендеш (Коцца, 19), Ойонго, Скири, Ле Таллек (Ласн, 81), Молле, Илтон, Лаборд (Самбия, 74), Шкулетич.

Не пропустите: Венгер провёл встречу с президентом ПСЖ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уругвайский день в Мадриде: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Уругвайский день в Мадриде: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 23 62
2 Лилль Лилль 25 50
3 Лион Лион 25 46
4 Марсель Марсель 25 40
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 25 40
6 Монпелье Монпелье 24 38
7 Реймс Реймс 25 38
8 Ницца Ницца 25 37
9 Страсбур Страсбур 25 36
10 Ним Ним 25 36
11 Ренн Ренн 25 36
12 Анжер Анжер 25 33
13 Бордо Бордо 25 32
14 Нант Нант 25 27
15 Тулуза Тулуза 25 27
16 Монако Монако 25 22
17 Амьен Амьен 25 21
18 Дижон Дижон 24 20
19 ФК Кан ФК Кан 25 19
20 Генгам Генгам 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов