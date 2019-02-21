ПСЖ одержал третью победу в чемпионате Франции
В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромил "Монпелье". Победу парижскому клубу принесли голы Левена Курзава, Анхеля Ди Марии, Кристофера Нкунку, Килиана Мбаппе, а также автогол Виторино Илтона. Единственный гол гостей на счету Флорана Молле.
Благодаря этой победе ПСЖ увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 15 очков. "Монпелье" остался на шестом месте.
ПСЖ – "Монпелье" - 5:1 (2:1)
Голы: Курзава, 13 - 1:0, Молле, 31 - 1:1, Ди Мария, 45 - 2:1, Нкунку, 73 - 3:1, Илтон, 78 (автогол) - 4:1, Мбаппе, 79 - 5:1
ПСЖ: Буффон, Дани Алвес (Дагба, 77), Керер (Диаби, 83), Кимпембе, Курзава, Дракслер, Верратти, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 68), Нкунку, Маркиньос, Мбаппе.
Монпелье: Лекомт, Агиляр, Конгре, Педру Мендеш (Коцца, 19), Ойонго, Скири, Ле Таллек (Ласн, 81), Молле, Илтон, Лаборд (Самбия, 74), Шкулетич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|62
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|25
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|25
|15