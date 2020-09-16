ПСЖ одержал тяжелейшую победу над аутсайдером Лиги 1

Теги псжметц

ПСЖ одержал тяжелейшую победу над аутсайдером Лиги 1

В перенесенном матче 1-го тура французской Лиги ПСЖ на своем поле обыграл "Метц" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Юлиан Дракслер. Стоит отметить, что парижский клуб половину второго тайма играл в меньшинстве из-за удаления Абду Диалло.

ПСЖ – "Метц" - 1:0 (0:0)

Гол: Дракслер, 90+3 - 1:0 

ПСЖ: Навас, Диалло, Баккер (Бернат, 63), Дагба, Маркиньос, Дракслер, Эррера, Ди Мария, Гуйе (Фадига, 84), Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди.

"Метц": Укиджа, Бронн, Бойе, Делен, Фофана, Пажо (Ангбан, 86), Булая (Мазиз, 82), Маига, Сантонз, Ньян (Амброз, 82), Диалло (Нгетте, 73).

Удаление: Диалло (65).

Не пропустите: Неймар получил серьезное наказание за удар игрока "Марселя". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов