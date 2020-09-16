ПСЖ одержал тяжелейшую победу над аутсайдером Лиги 1
В перенесенном матче 1-го тура французской Лиги ПСЖ на своем поле обыграл "Метц" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Юлиан Дракслер. Стоит отметить, что парижский клуб половину второго тайма играл в меньшинстве из-за удаления Абду Диалло.
ПСЖ – "Метц" - 1:0 (0:0)
Гол: Дракслер, 90+3 - 1:0
ПСЖ: Навас, Диалло, Баккер (Бернат, 63), Дагба, Маркиньос, Дракслер, Эррера, Ди Мария, Гуйе (Фадига, 84), Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди.
"Метц": Укиджа, Бронн, Бойе, Делен, Фофана, Пажо (Ангбан, 86), Булая (Мазиз, 82), Маига, Сантонз, Ньян (Амброз, 82), Диалло (Нгетте, 73).
Удаление: Диалло (65).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Марсель
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13