ПСЖ одержал тяжелейшую победу над аутсайдером Лиги 1

В перенесенном матче 1-го тура французской Лиги ПСЖ на своем поле обыграл "Метц" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке матча забил Юлиан Дракслер. Стоит отметить, что парижский клуб половину второго тайма играл в меньшинстве из-за удаления Абду Диалло.

ПСЖ – "Метц" - 1:0 (0:0)

Гол: Дракслер, 90+3 - 1:0

ПСЖ: Навас, Диалло, Баккер (Бернат, 63), Дагба, Маркиньос, Дракслер, Эррера, Ди Мария, Гуйе (Фадига, 84), Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди.

"Метц": Укиджа, Бронн, Бойе, Делен, Фофана, Пажо (Ангбан, 86), Булая (Мазиз, 82), Маига, Сантонз, Ньян (Амброз, 82), Диалло (Нгетте, 73).

Удаление: Диалло (65).

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