ПСЖ одержал тяжелейшую победу над "Лионом"

1 Теги псжлион

ПСЖ одержал тяжелейшую победу над "Лионом"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Лион" со счетом 2:1.

Победу парижанам принесли голы Неймара и Мауро Икарди. В составе гостей отличился Лукас Пакета.

ПСЖ, набрав 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с восемью очками находится на 9-й позиции.

ПСЖ – "Лион" - 2:1 (0:0)
Голы: Лукас Пакета, 54 - 0:1, Неймар, 66 (с пенальти) - 1:1, Икарди, 90+3 - 2:1

ПСЖ: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Икарди, 82), Эррера (Вейналдум, 86), Гуйе, Месси (Хакими, 76), Неймар, Мбаппе.

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Шакири (Шерки, 79), Лукас Пакета (Кеита, 86), Бруно Гимараэс, Какре, Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65)

Не пропустите: "Марсель" победил "Ренн" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

vlasovsergei87

Открытый поиск сeкc партнеров в вашем городе и по интересам, все анонимно и пока что бесплатно. Реально крутая штука, пользуйся ----- http://bit.do/onlys

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов