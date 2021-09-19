ПСЖ одержал тяжелейшую победу над "Лионом"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Лион" со счетом 2:1.

Победу парижанам принесли голы Неймара и Мауро Икарди. В составе гостей отличился Лукас Пакета.

ПСЖ, набрав 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с восемью очками находится на 9-й позиции.

ПСЖ – "Лион" - 2:1 (0:0)

Голы: Лукас Пакета, 54 - 0:1, Неймар, 66 (с пенальти) - 1:1, Икарди, 90+3 - 2:1

ПСЖ: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Икарди, 82), Эррера (Вейналдум, 86), Гуйе, Месси (Хакими, 76), Неймар, Мбаппе.

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Шакири (Шерки, 79), Лукас Пакета (Кеита, 86), Бруно Гимараэс, Какре, Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65)

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