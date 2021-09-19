ПСЖ одержал тяжелейшую победу над "Лионом"
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл "Лион" со счетом 2:1.
Победу парижанам принесли голы Неймара и Мауро Икарди. В составе гостей отличился Лукас Пакета.
ПСЖ, набрав 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с восемью очками находится на 9-й позиции.
ПСЖ – "Лион" - 2:1 (0:0)
Голы: Лукас Пакета, 54 - 0:1, Неймар, 66 (с пенальти) - 1:1, Икарди, 90+3 - 2:1
ПСЖ: Доннарумма, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Ди Мария (Икарди, 82), Эррера (Вейналдум, 86), Гуйе, Месси (Хакими, 76), Неймар, Мбаппе.
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон, Шакири (Шерки, 79), Лукас Пакета (Кеита, 86), Бруно Гимараэс, Какре, Слимани, Токо-Экамби (Ауар, 65)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13