ПСЖ одержал яркую победу в чемпионате Франции

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ПСЖ одержал яркую победу в чемпионате Франции

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Реймс" со счетом 4:0.

Победу парижскому клубу принесли голы Марко Верратти, Серхио Рамоса и Данилу Перейры, а также автогол Ваута Фаса.

ПСЖ, набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 24 очками остался на 14-й позиции.

ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (1:0)
Голы: Верратти, 44 - 1:0, Рамос, 62 - 2:0, Фас, 67 (автогол) - 3:0, Данилу Перейра, 75 - 4:0

ПСЖ: Навас, Керер, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Данилу Перейра, Верратти (Эррера, 76), Паредес, Ди Мария (Месси, 63), Икарди, Мбаппе (Дракслер, 77).

"Реймс": Райкович, Фоке (Кассама, 46), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Бюси, Локо, Матусива (Лопи, 46; Флип, 81), Каюсте (Донис, 64), Мбуку (Аделин, 57), Экитик.

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