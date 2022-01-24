ПСЖ одержал яркую победу в чемпионате Франции
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Реймс" со счетом 4:0.
Победу парижскому клубу принесли голы Марко Верратти, Серхио Рамоса и Данилу Перейры, а также автогол Ваута Фаса.
ПСЖ, набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 24 очками остался на 14-й позиции.
ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (1:0)
Голы: Верратти, 44 - 1:0, Рамос, 62 - 2:0, Фас, 67 (автогол) - 3:0, Данилу Перейра, 75 - 4:0
ПСЖ: Навас, Керер, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Данилу Перейра, Верратти (Эррера, 76), Паредес, Ди Мария (Месси, 63), Икарди, Мбаппе (Дракслер, 77).
"Реймс": Райкович, Фоке (Кассама, 46), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Бюси, Локо, Матусива (Лопи, 46; Флип, 81), Каюсте (Донис, 64), Мбуку (Аделин, 57), Экитик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13