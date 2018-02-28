ПСЖ одобрил операцию Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар будет прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство парижского клуба одобрило проведение операции и она будет сделана в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сроки восстановления 26-летнего Неймара займут до двух месяцев.

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