ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции

В рамках 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле минимально обыграл "Бордо". Единственный гол в матче забил уругвайский форвард парижан Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти в конце первого тайма.

ПСЖ – "Бордо" - 1:0

Гол: Кавани, 42 (пенальти) - 1:0.

ПСЖ: Буффон, Кимпембе, Менье (Дагба, 80), Тиаго Силва, Дани Алвес, Верратти (Паредес, 59), Нсоки, Диаби, Нкунку, Шупо-Мотинг, Кавани (Мбаппе, 46).

"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло (Йованович, 46), Кунде, Паленсия, Санкаре, Отавио, Башич (Тчуамени, 60), Камано (Корнелиус, 78), Бриан, де Превиль.

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