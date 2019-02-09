ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции

Теги псжбордоэдинсон кавани

ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции

В рамках 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле минимально обыграл "Бордо". Единственный гол в матче забил уругвайский форвард парижан Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти в конце первого тайма.

ПСЖ – "Бордо" - 1:0

Гол: Кавани, 42 (пенальти) - 1:0.

ПСЖ: Буффон, Кимпембе, Менье (Дагба, 80), Тиаго Силва, Дани Алвес, Верратти (Паредес, 59), Нсоки, Диаби, Нкунку, Шупо-Мотинг, Кавани (Мбаппе, 46).

"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло (Йованович, 46), Кунде, Паленсия, Санкаре, Отавио, Башич (Тчуамени, 60), Камано (Корнелиус, 78), Бриан, де Превиль.

Не пропустите: Дом президента "Марселя" ограбили: названа сумма ущерба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шедевральный гол Каземиро в видеообзоре матча "Атлетико" - "Реал"

Шедевральный гол Каземиро в видеообзоре матча "Атлетико" - "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 21 56
2 Лилль Лилль 23 46
3 Лион Лион 23 43
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 37
5 Марсель Марсель 24 37
6 Монпелье Монпелье 22 36
7 Страсбур Страсбур 22 35
8 Реймс Реймс 23 34
9 Ницца Ницца 23 34
10 Ренн Ренн 23 33
11 Ним Ним 23 30
12 Бордо Бордо 22 28
13 Анжер Анжер 23 27
14 Тулуза Тулуза 23 26
15 Нант Нант 22 24
16 Дижон Дижон 23 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Монако Монако 23 18
19 Амьен Амьен 23 18
20 Генгам Генгам 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов