ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции
В рамках 24-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своём поле минимально обыграл "Бордо". Единственный гол в матче забил уругвайский форвард парижан Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти в конце первого тайма.
ПСЖ – "Бордо" - 1:0
Гол: Кавани, 42 (пенальти) - 1:0.
ПСЖ: Буффон, Кимпембе, Менье (Дагба, 80), Тиаго Силва, Дани Алвес, Верратти (Паредес, 59), Нсоки, Диаби, Нкунку, Шупо-Мотинг, Кавани (Мбаппе, 46).
"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло (Йованович, 46), Кунде, Паленсия, Санкаре, Отавио, Башич (Тчуамени, 60), Камано (Корнелиус, 78), Бриан, де Превиль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Марсель
|24
|37
|6
|Монпелье
|22
|36
|7
|Страсбур
|22
|35
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|23
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14