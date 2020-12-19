ПСЖ огласил сроки восстановления Неймара

ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Неймара.

Пресс-служба парижского клуба сообщила, что 28-летний футболист вернётся в строй не раньше января.

Напомним, что звёздный бразилец восстанавливается после травмы голеностопа.

Таким образом, Неймар пропустит матчи с "Лиллем" (20 декабря) и "Страсбуром" (23 декабря).

В текущем сезоне форвард сыграл за ПСЖ 12 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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