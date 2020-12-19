ПСЖ огласил сроки восстановления Неймара
ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Неймара.
Пресс-служба парижского клуба сообщила, что 28-летний футболист вернётся в строй не раньше января.
Напомним, что звёздный бразилец восстанавливается после травмы голеностопа.
Таким образом, Неймар пропустит матчи с "Лиллем" (20 декабря) и "Страсбуром" (23 декабря).
В текущем сезоне форвард сыграл за ПСЖ 12 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|28
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13