ПСЖ огласил сроки восстановления Неймара

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ПСЖ огласил сроки восстановления Неймара

ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья нападающего Неймара.

Пресс-служба парижского клуба сообщила, что 28-летний футболист вернётся в строй не раньше января.

Напомним, что звёздный бразилец восстанавливается после травмы голеностопа.

Таким образом, Неймар пропустит матчи с "Лиллем" (20 декабря) и "Страсбуром" (23 декабря).

В текущем сезоне форвард сыграл за ПСЖ 12 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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