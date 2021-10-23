ПСЖ огласил сроки восстановления Паредеса

Фото инстаграм Леандро Паредеса

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы полузащитник ПСЖ Леандро Паредес.

Напомним, что футболист получил мышечное повреждение в расположении сборной Аргентины.

Как сообщает клубная пресс-служба парижан, на восстановление хавбеку потребуется около месяца - он сможет вернуться на поле после следующей международной паузы.

В текущем сезоне Паредес сыграл за ПСЖ 3 матча, результативными действиями не отличался.

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