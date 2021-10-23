ПСЖ огласил сроки восстановления Паредеса
Фото инстаграм Леандро Паредеса
Стало известно, сколько пропустит из-за травмы полузащитник ПСЖ Леандро Паредес.
Напомним, что футболист получил мышечное повреждение в расположении сборной Аргентины.
Как сообщает клубная пресс-служба парижан, на восстановление хавбеку потребуется около месяца - он сможет вернуться на поле после следующей международной паузы.
В текущем сезоне Паредес сыграл за ПСЖ 3 матча, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария", "Боруссия" Д и "РБ Лейпциг" победили в 9-м туре Бундеслиги
-
"Ростов" разгромил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета РПЛ
-
"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Мальоркой" благодаря голу на 99-й минуте
-
"Челси" уничтожил "Норвич" благодаря хет-трику Маунта
-
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" в 12-м туре РПЛ
Лента новостей
-
"Уотфорд" в матче с 7 голами разобрался с "Эвертоном" и другие результаты 9-го тура АПЛ
-
"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой
-
"Бавария", "Боруссия" Д и "РБ Лейпциг" победили в 9-м туре Бундеслиги
-
"Ростов" разгромил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета РПЛ
-
"Эмполи" переиграл "Салернитану" в 9-м туре Серии А
-
Тарасов подписал контракт с любительским клубом
-
Лапорта перед Эль Класико сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне"
-
Гончаренко прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Нижним Новгородом"
-
"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Мальоркой" благодаря голу на 99-й минуте
-
Кофрие оценил уровень РПЛ
-
ПСЖ огласил сроки восстановления Паредеса
-
Головин готов сыграть с "Монпелье"
-
"Челси" уничтожил "Норвич" благодаря хет-трику Маунта
-
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" в 12-м туре РПЛ
-
Куман поделился ожиданиями от матча "Барселона" - "Реал"
-
1
"Деньги - не главное": Кофрие объяснил, почему перешёл в "Спартак"
-
"Ньюкасл" выбрал нового тренера
-
"Ювентус" нацелился на вратаря "Челси"
-
Пять игроков "Баварии" отказались прививаться от коронавируса
-
Пуйоль вспомнил свой любимый матч с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13