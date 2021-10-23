ПСЖ огласил сроки восстановления Паредеса

Теги псжлеандро паредестравмы

ПСЖ огласил сроки восстановления Паредеса

Фото инстаграм Леандро Паредеса

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы полузащитник ПСЖ Леандро Паредес.

Напомним, что футболист получил мышечное повреждение в расположении сборной Аргентины.

Как сообщает клубная пресс-служба парижан, на восстановление хавбеку потребуется около месяца - он сможет вернуться на поле после следующей международной паузы.

В текущем сезоне Паредес сыграл за ПСЖ 3 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой

"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов