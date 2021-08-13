ПСЖ огласил сроки восстановления Серхио Рамоса

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ПСЖ огласил сроки восстановления Серхио Рамоса

Фото сайт ПСЖ

Стало известно, сколько ещё пропустит из-за травмы новичок ПСЖ Серхио Рамос.

Напомним, что 35-летний испанец восстанавливается после повреждения икроножных мышц левой ноги.

Как сообщает официальный сайт парижан, центральный защитник сможет вернуться на поле в середине сентября, то есть после международной паузы.

Рамос перешёл в ПСЖ этим летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.

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