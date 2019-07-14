ПСЖ окажет помощь изнасилованному мальчику

ПСЖ не оставит в беде своего фаната, который был изнасилован в школе.

Речь идет о 12-летнем Луи, который из-за случившегося пытался свести счеты с жизнью. На данный момент он находится под контролем медиков и психологов.

Активист Гийом Мелани обратился к ПСЖ с просьбой встретиться команде с ребенком: "Даже если он не гомосексуалист, он получит нашу поддержку", - сказал Мелани.

Отмечается, что ПСЖ отреагировал на случившиеся и уже контактировал с родителями Луи.

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