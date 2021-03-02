ПСЖ опережает "Реал" в борьбе за Алабу

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ПСЖ опережает "Реал" в борьбе за Алабу

ПСЖ стал фаворитом в гонке за защитником "Баварии" Давидом Алабой, сообщает TZ.

По информации источника, парижский клуб, в отличие от мадридского "Реала", уже сделал конкретное предложение звёздному футболисту.

Кроме того, ПСЖ готов выполнить специфическое условие австрийца - дать ему возможность играть на позиции хавбека. "Сливочные" опять-таки видят в нём исключительно игрока обороны.

28-летний Алаба в конце июня станет свободным агентом. Он уже официально объявил об уходе из "Баварии", но свой новый клуб пока не называл.

Не пропустите: ПСЖ рассчитывает заполучить Месси, Алабу и еще трех футболистов в качестве свободных агентов. | http://soccernews.ru
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