ПСЖ определил две кандидатуры на позицию левого защитника

ПСЖ приступил к поиску левого защитника, который может заменить в составе команды Лайвина Курзава, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижский клуб интересуется бразильским защитником "Порту" Алексом Теллесом и аргентинским игроком обороны "Аякса" Николасом Тальяфико. Впрочем, приобрести игроков будет непросто, так как ими интересуются еще несколько топ-клубов.

В нынешнем сезоне 27-летний Теллес провел за "Порту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. На счету 27-летнего Тальяфико пять забитых мячей и семь голевых передач в 38 поединках.

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