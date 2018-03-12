ПСЖ определил две позиции, требующие усиления летом
ПСЖ определил две позиции, требующие усиления во время летнего трансферного окна, сообщает Telefoot.
По информации источника, парижане намерены купить левого защитника и опорного хавбека, чтобы заменить Лайвина Курзава и Тьяго Мотту.
Основным кандидатом на усиление левого фланга обороны считается Алекс Сандро из "Ювентуса". А среди центральных полузащитников рассматриваются два варианта - Нголо Канте из "Челси" и Фабиньо из "Монако".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|77
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|29
|59
|4
|Лион
|29
|54
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Ницца
|29
|42
|8
|Монпелье
|29
|41
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|ФК Кан
|29
|35
|13
|Генгам
|29
|35
|14
|Анжер
|29
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|29
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20