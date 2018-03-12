ПСЖ определил две позиции, требующие усиления летом

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ПСЖ определил две позиции, требующие усиления летом

ПСЖ определил две позиции, требующие усиления во время летнего трансферного окна, сообщает Telefoot.

По информации источника, парижане намерены купить левого защитника и опорного хавбека, чтобы заменить Лайвина Курзава и Тьяго Мотту.

Основным кандидатом на усиление левого фланга обороны считается Алекс Сандро из "Ювентуса". А среди центральных полузащитников рассматриваются два варианта - Нголо Канте из "Челси" и Фабиньо из "Монако".

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