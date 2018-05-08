ПСЖ определил двух кандидатов на усиление вратарской позиции

ПСЖ определил двух кандидатов на усиление своей вратарской позиции, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом парижане предпримут попытки подписать голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа. В случае, если заполучить игрока "аристократов" не получится, они будут готовы переключить свое внимание на стража ворот "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Напомним, Это'О надеется, что Неймар останется в ПСЖ. | soccernews.ru