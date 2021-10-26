ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе
Фото твиттер "Зальцбурга"
ПСЖ присоединился к гонке за нападающим "Зальцбурга" Каримом Адейеми, сообщает AS.
По сведениям издания, парижане видят в 19-летнем футболисте замену для Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает в июне 2022 года.
Ранее сообщалось, что немец также интересен "Ливерпулю", "Баварии", дортмундской "Боруссии", "Реалу", "Атлетико" и "Интеру".
В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 18 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
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|3
|Рапид Вена
|22
|40
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|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17