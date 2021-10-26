ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе

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ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе

Фото твиттер "Зальцбурга"

ПСЖ присоединился к гонке за нападающим "Зальцбурга" Каримом Адейеми, сообщает AS.

По сведениям издания, парижане видят в 19-летнем футболисте замену для Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что немец также интересен "Ливерпулю", "Баварии", дортмундской "Боруссии", "Реалу", "Атлетико" и "Интеру".

В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 18 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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