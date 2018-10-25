ПСЖ определил еще одного кандидата на замену Неймара

ПСЖ определил еще одного кандидата на замену своему форварду Неймара, которого слухи активно связывают с каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Так, согласно информации Calciomercato, новой альтернативой 26-летнему лидеру атак парижан стал вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье. На "Парк де Пренс" по достоинству оценили игру итальянца во вчерашнем матче своей команды против неаполитанцев.

В текущем сезоне Инсинье забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу в 10 играх за "Наполи". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, Неймар назвал кумира своего сына. | soccernews.ru