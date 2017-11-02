ПСЖ определил круг из шести кандидатов на замену Эмери

Французский ПСЖ определил круг из шести кандидатов на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует le10sport.

Так, по сведениям источника, в шорт-лист парижан вошли: Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Антонио Конте ("Челси"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Карло Анчелотти (без клуба), Андре Виллаш-Боаш ("Шанхай СИПГ") и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"). При этом приоритетным вариантом руководством парижан рассматривается наставник "шпор".

Напомним, ПСЖ намерен расстаться с Эмери из-за Неймара. | soccernews.ru