ПСЖ определил круг из шести кандидатов на замену Эмери

Теги псжунаи эмери

ПСЖ определил круг из шести кандидатов на замену ЭмериФранцузский ПСЖ определил круг из шести кандидатов на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует le10sport.

Так, по сведениям источника, в шорт-лист парижан вошли: Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Антонио Конте ("Челси"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Карло Анчелотти (без клуба), Андре Виллаш-Боаш ("Шанхай СИПГ") и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"). При этом приоритетным вариантом руководством парижан рассматривается наставник "шпор".

Напомним, ПСЖ намерен расстаться с Эмери из-за Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Лион 11 22
4 Марсель 11 21
5 Нант 11 20
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Тулуза 11 15
11 Генгам 11 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов