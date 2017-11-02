ПСЖ определил круг из шести кандидатов на замену Эмери
Французский ПСЖ определил круг из шести кандидатов на замену своему главному тренеру Унаи Эмери, информирует le10sport.
Так, по сведениям источника, в шорт-лист парижан вошли: Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Антонио Конте ("Челси"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Карло Анчелотти (без клуба), Андре Виллаш-Боаш ("Шанхай СИПГ") и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"). При этом приоритетным вариантом руководством парижан рассматривается наставник "шпор".
Напомним, ПСЖ намерен расстаться с Эмери из-за Неймара. | soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|29
|2
|Монако
|11
|25
|3
|Лион
|11
|22
|4
|Марсель
|11
|21
|5
|Нант
|11
|20
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Бордо
|11
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Генгам
|11
|14
|12
|Анжер
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|12
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3