ПСЖ определил приоритетом клуба продление контракта с Мбаппе
Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает приоритетом заключение нового соглашения с нападающим Килианом Мбаппе.
По информации L’Equipe, бразильский функционер хочет строить команду вокруг 20-летнего футболиста, который способен быть ключевой фигурой на поле на протяжении длительного времени.
Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает летом 2022 года.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 99 матчей, забил 69 голов и сделал 36 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Бордо
|14
|22
|4
|Марсель
|13
|22
|5
|Сент-Этьен
|14
|22
|6
|Монпелье
|14
|20
|7
|Реймс
|14
|20
|8
|Нант
|14
|20
|9
|Лион
|14
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11