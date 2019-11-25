ПСЖ определил приоритетом клуба продление контракта с Мбаппе

Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает приоритетом заключение нового соглашения с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации L’Equipe, бразильский функционер хочет строить команду вокруг 20-летнего футболиста, который способен быть ключевой фигурой на поле на протяжении длительного времени.

Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает летом 2022 года.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 99 матчей, забил 69 голов и сделал 36 ассистов.

Не пропустите: Канте объяснил свой отказ переходить в ПСЖ. | http://soccernews.ru