ПСЖ определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции

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ПСЖ определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позицииФранцузский ПСЖ определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции, информирует OnzeMondial.

По сведениям источника, в сферу интересов парижан входят Ян Облак из мадридского "Атлетико", Джанлуиджи Доннарумма из итальянского "Милана" и Алисон из римской "Ромы". Покупку нового вратаря "красно-синие" планируют на лето следующего года.

Напомним, ПСЖ интересуется бывшим наставником "Зенита". | soccernews.ru

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