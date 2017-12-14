Французский ПСЖ определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции, информирует OnzeMondial.

По сведениям источника, в сферу интересов парижан входят Ян Облак из мадридского "Атлетико", Джанлуиджи Доннарумма из итальянского "Милана" и Алисон из римской "Ромы". Покупку нового вратаря "красно-синие" планируют на лето следующего года.

Напомним, ПСЖ интересуется бывшим наставником "Зенита". | soccernews.ru