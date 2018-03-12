ПСЖ определил трёх кандидатов на замену Эмери

Руководство ПСЖ определило трёх кандидатов на замену главному тренеру команды Унаи Эмери, сообщает французская пресса.

Следующим летом боссы парижан могут пригласить на пост наставника Антонио Конте ("Челси"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") или Луиса Энрике (безработный).

Напомним, что Эмери, скорее всего, будет уволен, поскольку не сумел добиться с ПСЖ успеха в Лиге Чемпионов.

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