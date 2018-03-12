ПСЖ определил трёх кандидатов на замену Эмери
Руководство ПСЖ определило трёх кандидатов на замену главному тренеру команды Унаи Эмери, сообщает французская пресса.
Следующим летом боссы парижан могут пригласить на пост наставника Антонио Конте ("Челси"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") или Луиса Энрике (безработный).
Напомним, что Эмери, скорее всего, будет уволен, поскольку не сумел добиться с ПСЖ успеха в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: ПСЖ определил две позиции, требующие усиления летом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|77
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|29
|59
|4
|Лион
|29
|54
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Ницца
|29
|42
|8
|Монпелье
|29
|41
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|ФК Кан
|29
|35
|13
|Генгам
|29
|35
|14
|Анжер
|29
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|29
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20