ПСЖ определил три позиции, требующие усиления летом

ПСЖ определил три позиции, требующие усиления в летнее трансферное окно, сообщает французская пресса.

Так, в ближайшее межсезонье парижане намерены купить вратаря, левого защитника и опорного хавбека.

Стоит отметить, что по окончании сезона ПСЖ, скорее всего, расстанется с Лайвином Курзава, а Тьяго Мотта собирается летом повесить бутсы на гвоздь.

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