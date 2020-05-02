ПСЖ определил три варианта усиления центра полузащиты

ПСЖ собирается во время летнего трансферного окна купить нового центрального полузащитника.

По информации ESPN, в шорт-лист парижан входят Вилфред Ндиди ("Лестер"), Томас Партей ("Атлетико") и Тьемуэ Бакайоко ("Челси").

Покупка нигерийца или ганца обойдётся ПСЖ примерно в 50 миллионов евро, приобрести француза можно за 35 миллионов.

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