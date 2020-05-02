ПСЖ определил три варианта усиления центра полузащиты
ПСЖ собирается во время летнего трансферного окна купить нового центрального полузащитника.
По информации ESPN, в шорт-лист парижан входят Вилфред Ндиди ("Лестер"), Томас Партей ("Атлетико") и Тьемуэ Бакайоко ("Челси").
Покупка нигерийца или ганца обойдётся ПСЖ примерно в 50 миллионов евро, приобрести француза можно за 35 миллионов.
Не пропустите: Каждый матч Неймара обходится ПСЖ в более чем 4 миллиона евро. | http://soccernews.ru
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|Монпелье
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|11
|Страсбур
|27
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|Бордо
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|Нант
|28
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