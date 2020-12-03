ПСЖ определил второго кандидата на замену Тухелю

1 Теги псжтомас тухельмассимилиано аллегримаурисио почеттино

ПСЖ определил второго кандидата на замену Тухелю

ПСЖ составляет шорт-лист тренеров, которые могли бы по окончании сезона возглавить команду вместо Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось о заинтересованности французского гранда в услугах экс-наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Однако итальянец не единственный кандидат в списке ПСЖ. По информации Goal.com, на пост также претендует Маурисио Почеттино.

Аргентинскому специалисту нравится проект клуба и город Париж, поэтому он готов подписать контракт с действующим победителем Лиги 1.

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