ПСЖ определился с альтернативой Дукуре

ПСЖ определился с альтернативой полузащитнику "Уотфорда" Абдулаю Дукуре, который является приоритетной трансферной целью на январь.

Как сообщает Get French Football News, в случае неудачи в переговорах по покупке 25-летнего француза, парижане переключат внимание на хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Микаэля Кюизанса.

По информации источника, французский гранд не готов платить за Дукуре 40 миллионов евро, а подписание 19-летнего игрока "жеребят" обойдётся клубу гораздо дешевле.

В текущем сезоне Кюизанс сыграл за "Боруссию" 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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