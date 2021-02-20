ПСЖ определился с будущим арендованного Флоренци
ПСЖ собирается выкупить у "Ромы" права на защитника Алессандро Флоренци, утверждает L'Equipe.
По сведениям издания, за сохранение итальянца в составе выступило как руководство клуба, так и новый тренерский штаб во главе с Маурисио Почеттино.
Ожидается, что в скором времени парижане активируют опцию выкупа 29-летнего футболиста за 9 миллионов евро.
ПСЖ арендовал Флоренци в середине сентября за 500 тысяч евро. В текущем сезоне фулбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 25 матчах.
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|Бордо
|28
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